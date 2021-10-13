В Сети появилось видео ДТП с участием Ксении Собчак в Краснодарском крае. Первым его опубликовал Telegram-канал RT.

По факту смертельной аварии было возбуждено уголовное дело. Водитель Олег Цой, который управлял Mercedes, признал свою вину. Его отправили под домашний арест на два месяца. Цой заявил, что сам решил пойти на обгон, после чего произошла авария. Его никто не торопил и не вынуждал делать этот маневр. Ксения Собчак проходит по делу как свидетель.

Накануне она побывала на допросе в ГСУ ГУ МВД по Москве. По ее словам, допрос длился три часа. Телеведущая отвечала на вопросы следователей о деталях аварии и травмах, которые она получила. Собчак прошла освидетельствование, в ходе которого у нее выявили сотрясение мозга и ушибы мягких тканей.

Вскоре ей предстоит пройти очную ставку с водителем Mercedes. Она уже получила повестку для явки к следователям в Сочи.

Водитель Volkswagen и пассажирка этой машины сейчас находятся в больнице. Вторая женщина, которая ехала в этой иномарке, умерла на месте ДТП. У нее осталась шестилетняя дочь.