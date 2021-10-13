Детей отпустили по домам из московских школ, рядом с которыми была стрельба

Всех детей из школ на Ленинском проспекте в Москве, рядом с которыми были слышны звуки выстрелов, уже отпустили домой. Все ученики в безопасности, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на мэрию города.

По данным Telegram-канала Mash, после сообщения о стрельбе ученики под руководством учителей закрылись в классах и построили баррикады из стульев возле дверей.

Источник фото: телеканал «360»

Источник «360» уточнил, что детей после стрельбы закрыли в школе. Там их просили не паниковать и заняться своими делами. Полиция оцепила здание. Все случилось после шестого урока.

В пресс-службе ГУ МВД «360» заявили, что к ним поступило сообщение о хлопке у дома 66 по Ленинскому проспекту. На месте работает полиция.

По информации Telegram-канала Shot, стрельбу около школы открыл парень со страйкбольным ружьем. Его задержали. Информацию об этом подтвердили в главке МВД.

По предварительным данным, он стрелял в воздух на территории заброшенной больницы, куда залез через забор.

Ранее Минобразования опубликовало инструкцию для школ и вузов, в которой говорится о том, какие действия нужно предпринимать при вооруженном нападении на образовательное учреждение. Один из пунктов в ней — строительство баррикад в закрытой аудитории или классе.