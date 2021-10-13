Путин не исключил роста цен на нефть до 100 долларов за баррель

Стоимость нефти на энергетическом рынке может вырасти до 100 долларов за баррель. Как сообщил «Интерфакс», такой прогноз на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» сделал президент России Владимир Путин.

«Вполне возможно», — заявил российский лидер, отвечая на вопрос о будущей цене на нефть. Путин отметил, что сейчас топливный рынок находится на подъеме. Для его стабилизации Россия вместе с партнерами по соглашению ОПЕК+ прикладывает все усилия.

Путин пояснил, что в резком скачке нефтяных цен никто из поставщиков не заинтересован. Российский лидер добавил, что увеличивать объемы добычи нужно в соответствии с ростом потребностей рынка.

Стоимость фьючерсов марки Brent в минувший понедельник выросла до 84 долларов за баррель. Сегодня цена незначительно снизилась и торги идут на уровне 82−83 доллара.