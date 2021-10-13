МИД Украины отреагировал на назначение Поклонской послом в Кабо-Верде

После назначения бывшего депутата Госдумы Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде в МИД Украины вспомнили о якобы совершенных ей преступлениях. В российском министерстве на этот выпад уже ответили.

Представитель украинского ведомства Олег Николенко заявил «РБК-Украина», что Поклонской не удастся укрыться от правосудия его страны даже в Африке.

Экс-прокурора Крыма, напомнил он, разыскивают за госизмену в отношении Украины. Против политика ввела санкции как сама Украина, так и страны ЕС, США, Канада и Япония. Внешнеполитическое ведомство уже направило властям Кабо-Верде уведомление о «преступной деятельности Поклонской».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что сначала украинской стороне стоило бы применить украинское правосудие на собственной земле.

«Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся», — написала она в своем Telegram-канале.