Сериал «Игра в кальмара» стал самым успешным в истории Netflix

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал самым успешным проектом в истории платформы Netflix. Об этом достижении сообщили представители компании в своем Twitter.

Стриминговый сервис объявил о достижении рекорда сериалом 13 октября.

«„Игра в кальмара“ официально достигла 111 миллионов поклонников, что делает ее самым большим запуском сериала в истории!» — написали представители сервиса в Twitter.

Первый показ сериала на американской платформе Netflix состоялся 17 сентября. Сюжет сериала основан на том, что несколько сотен человек, испытывающих финансовые трудности, становятся участниками турнира на выживание. По мере выбывания участников сумма приза, предназначенного для победителя, увеличивается.

Лига безопасного интернета заподозрила южнокорейский сериал в пагубном влиянии на российских подростков. Организация, возглавляемая Екатериной Мизулиной, собралась проверить картину.

Блогер BadComedian снял обзор на нашумевший сериал. По мнению кинокритика, «Игра в кальмара» слишком затянутый сериал.