Facebook посчитал слово «хохлома» проявлением ненависти

Пост популяризатора российской космонавтики Виталия Егорова о расписанной под хохлому ракете-носителе «Союз-2.1а» заблокировала администрация Facebook. Об этом сам блогер сообщил на своей странице в социальной сети, приложив полученные уведомления.

В опубликованных сообщениях говорится, что пост нарушает нормы сообщества, так как там используются враждебные высказывания и оскорбления.

«Коллеги, авторы, кто пишет про х****му на ракете Роскосмоса. Имейте в виду, что Fасbооk ее ненавидит. Так и пишет — „ненависть“», — написал Виталий Егоров.

Администрация Facebook в сентябре блокировала упоминания фамилии Хохлов, чем вызвала недовольство тренера российского футбольного клуба «Ротор» Дмитрия Хохлова. Он заявил, что подал на компанию в суд с требованием компенсации морального вреда.

Ракету-носитель «Союз-2.1а» раскрасили под хохлому в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Ее запустят в конце октября, чтобы доставить на МКС грузовой корабль «Прогресс МС-18».