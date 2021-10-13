Стрелявшего у московской школы задержали

Парня, который, предположительно, стрелял у московской школы, задержали, пишет Telegram-канал Shot. Эту информацию РИА «Новости» подтвердили в столичном главке МВД. В ведомстве сообщили, что оружие у молодого человека оказалось страйкбольным.

Полицейские задержали «стрелка» около одного из домов на Ленинском проспекте.

По неподтвержденным данным, молодой человек стрелял в воздух на территории заброшенной больницы, куда перелез через забор. Услышав звуки выстрелов, учителя вызвали полицию и вместе с учениками закрылись в классах.

К учебному заведению приехали сотрудники силовых структур, которые оцепили здание.

В столице ввели план «Сирена» для поиска вооруженного злоумышленника.

«Сотрудниками полиции задержан молодой человек, который стрелял из страйкбольного оружия в Москве. В результате инцидента пострадавших нет», — сообщил «360» дежурный офицер Управления информации и общественных связей МВД России по Москве.

Школьников после снятия оцепления отправили по домам, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на столичную мэрию.