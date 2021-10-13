Ставшая послом в Кабо-Верде Поклонская назвала детским лепетом шутки про ссылку

Назначенная послом России в Кабо-Верде бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что гордится своей новой должностью. Шутки интернет-пользователей, что ее отправили в ссылку подальше от Москвы, она назвала детским лепетом. Об этом она заявила в беседе с изданием «Подъем».

«Это разве язвительные комментарии? Это какой-то детский лепет. Все что угодно можно говорить, но для меня это большая радость и большая честь», — подчеркнула Поклонская.

Она рассказала, что два года проучилась в Дипломатической академии, чтобы воплотить свое стремление и построить карьеру в сфере внешней политики.

Поклонская заявила, что очень благодарна президенту России Владимиру Путину за назначение послом, и пообещала оправдать высокое доверие.

Указ о назначении послом в Кабо-Верде бывшего депутата Госдумы Натальи Поклонской президент России Владимир Путин подписал накануне. Она сменит на посту главы дипломатического ведомства Владимира Соколенко. Кабо-Верде — это островное государство в Атлантическом океане в 600 километрах от побережья Африки.