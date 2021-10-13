Поклонскую назначили послом в Кабо-Верде
Президент Владимир Путин назначил послом в Кабо-Верде экс-депутата Наталью Поклонскую
Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил бывшего депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Указ главы государства опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должность посла России в Республике Кабо-Верде 13 октября. Документ числится за №586.
Другим указом Владимир Путин освободил от должности бывшего посла Владимира Соколенко.
Наталья Поклонская рада решению президента о назначении послом в Кабо-Верде, сообщило РИА «Новости». По словам экс-прокурора Крыма, сбылась ее мечта, потому что ей нравится дипломатическая работа. Наталья Поклонская заявила, что готова приступить к исполнению обязанностей в ближайшее время, но на подготовку понадобятся одна-две недели.
Ранее Поклонская выступила за снижение напряжения между Россией и Украиной. По мнению экс-депутата, чтобы решить эту важную задачу, нужно прекратить обсуждение в ток-шоу взаимодействия двух государств.