Поклонскую назначили послом в Кабо-Верде

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил бывшего депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Указ главы государства опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должность посла России в Республике Кабо-Верде 13 октября. Документ числится за №586.

Другим указом Владимир Путин освободил от должности бывшего посла Владимира Соколенко.

Наталья Поклонская рада решению президента о назначении послом в Кабо-Верде, сообщило РИА «Новости». По словам экс-прокурора Крыма, сбылась ее мечта, потому что ей нравится дипломатическая работа. Наталья Поклонская заявила, что готова приступить к исполнению обязанностей в ближайшее время, но на подготовку понадобятся одна-две недели.

Ранее Поклонская выступила за снижение напряжения между Россией и Украиной. По мнению экс-депутата, чтобы решить эту важную задачу, нужно прекратить обсуждение в ток-шоу взаимодействия двух государств.