Полиция уточнила, что парень со страйкбольным ружьем стрелял у заброшенного здания в Москве
МВД: парень со страйкбольным ружьем стрелял по заброшенному зданию в Москве
Молодой человек, которого сегодня задержали со страйкбольным ружьем на Ленинском проспекте в Москве, стрелял не рядом со школой, а по заброшенному зданию. Об этом заявили в пресс-службе городского ГУ МВД.
В ведомстве уточнили, что парень был задержан после того, как правоохранители получили сообщения о стрельбе. Оказалось, что ему 15 лет. У него изъявили страйкбольное оружие.
Сейчас молодой человек находится в территориальном отделе полиции для разбирательств. В полиции уточнили, что в результате стрельбы никто не пострадал. После проверки будет принято процессуальное решение.
Ученики расположенных поблизости с местом стрельбы школ после поступления сигнала тревоги закрылись в классах. Они построили баррикады из стульев. Через некоторое время всем разрешили отправляться по домам.