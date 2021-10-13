Полиция уточнила, что парень со страйкбольным ружьем стрелял у заброшенного здания в Москве

Молодой человек, которого сегодня задержали со страйкбольным ружьем на Ленинском проспекте в Москве, стрелял не рядом со школой, а по заброшенному зданию. Об этом заявили в пресс-службе городского ГУ МВД.

В ведомстве уточнили, что парень был задержан после того, как правоохранители получили сообщения о стрельбе. Оказалось, что ему 15 лет. У него изъявили страйкбольное оружие.

Сейчас молодой человек находится в территориальном отделе полиции для разбирательств. В полиции уточнили, что в результате стрельбы никто не пострадал. После проверки будет принято процессуальное решение.

Ученики расположенных поблизости с местом стрельбы школ после поступления сигнала тревоги закрылись в классах. Они построили баррикады из стульев. Через некоторое время всем разрешили отправляться по домам.