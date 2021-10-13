Автоюрист оценил действия водителя Собчак в момент аварии

Автоюрист Дмитрий Славнов назвал грубым нарушением действия водителя Mercedes Ксении Собчак на трассе в Сочи. Посмотрев видео с моментом аварии, эксперт обратил внимание, что водитель в темное время суток начал обгонять автобус, вылез на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen.

«Водитель Ксении Собчак грубо нарушил правила дорожного движения, а именно: выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение. То есть он начал обгонять автобус, выезжает на полосу встречного движения в темное время суток, скорее всего, не видит, что машина едет на него, и произошло столкновение», — сказал Славнов в комментарии «360».

Он напомнил, что жертвой аварии стала женщина, поэтому нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы. Помимо этого, ему грозит административное наказание в виде лишения права управления автомобилем, заключил специалист.

Водитель Mercedes ранее уже признал свою вину. Он заявил, что Собчак не просила его ехать быстрее, он сам решил пойти на обгон. Ближайшие два месяца мужчина проведет под домашним арестом.

Собчак проходит по уголовному делу в качестве свидетеля. Вчера она посетила ГСУ ГУ МВД по Москве, где почти три часа отвечала на вопросы следователей. Теперь ей предстоит очная ставка с водителем Mercedes, который вез ее и ассистентку в аэропорт.

ДТП произошло 10 октября. В результате аварии погибла женщина, которая ехала в автомобиле Volkswagen, еще одна пассажирка и водитель этой иномарки находятся в больнице.