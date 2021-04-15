Бил вам не Эллей. У скандального пранкера есть шанс отделаться условным сроком

Рэпер Эллей получил четыре года колонии за ДТП в центре Москвы. Многие ожидают, что примерно таким будет приговор и для скандального блогера и пранкера Эдварда Била, устроившего на аварию Смоленской площади. Однако, по мнению юриста, эти дела не так уж и похожи. Мы их сравнили.

Дело Эллея

Хамовнический суд Москвы огласил приговор Эльмину Гулиеву, также известному как Эллей. Ближайшие четыре года мужчина проведет в колонии общего режима после аварии. Рэпера также обязали выплатить пострадавшим компенсацию, которая в общей сумме превысила миллион рублей. Часть суммы Эллей уже погасил.

Авария произошла осенью прошлого года на пересечении улицы Остоженки и Померанцева переулка. Автомобиль Infiniti, которым управлял рэпер, на большой скорости въехал в Mercedes. После столкновения машина артиста вылетела на тротуар и сбила стоявших там пешеходов.

Пострадали три человека — они получили серьезные травмы. Сильнее всего пострадала Надежда Тухтарова — преподаватель Московского государственного лингвистического университета. У нее ампутировали лодыжку и диагностировали перелом конечности. Кроме того, 35-летний мужчина получил перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму и тяжелые травмы позвоночника. У еще одной девушки сотрясение головного мозга и перелом таза. Сам Эллей отделался ушибом плеча.

Сразу после аварии рэпер принялся охотно раздавать интервью журналистам, собравшимся на месте. Эллей пояснял, что хотел проскочить на мигающий зеленый, но не получилось, пишет kр.ru. Полицейские сразу задержали рэпера.

Медики провели медицинское освидетельствование и установили, что Эллей находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. Таким образом, помимо дела о дорожно-транспортном происшествии, полиция возбудила и уголовное дело о сбыте наркотиков.

Также выяснилось, что рэпер за последние три года участвовал в четырех ДТП. А 10 лет назад уроженец Баку Эльмин Гулиев уже был судим и получил условный срок за грабеж.

Дело Била

Историю с Эллеем часто вспоминают в связи с аварией, которая произошла в апреле этого года в районе Смоленской площади. Машина блогера Эдварда Била вылетела на встречную полосу на скорости более 100 километров в час и врезалась сразу в несколько автомобилей. В аварии с ним тоже сильно пострадала случайная женщина — консультант Госдумы Мария Артемова. Она долгое время находилась в коме.

На машине блогера обнаружили поддельные номера, кроме того выяснилось, что на Биле числится 566 штрафов. Вот только экспертиза показала, что в отличие от Эллея блогер был трезв.

Он признал вину, сказал, что искренне раскаивается, и пообещал помочь пострадавшей.

В ожидании суда молодой человек помещен под домашний арест. По словам Эдварда, он подготовил целый список мер помощи пострадавшей в аварии. Блогер Эдвард Бил пока ждет ответа, готовы ли женщина и ее близкие принять его помощь. Тем временем поклонники Била носят ему еду из фастфуд-ресторана.

Возможен условный

Руководитель юридической компании «Богатов Групп» Сергей Богатов в беседе с «360» подчеркнул, что в случае с Эдвардом Билом нет отягощающих обстоятельств — состояния опьянения, неважно какого — наркотического или алкогольного. А за счет этого уже идет другая квалификация.

«В случае Била также было хулиганское управление — он прекрасно понимал, что он делает. Но на сегодняшний день дело разворачивается так: если экспертиза покажет, что у нарушителя не было никакой возможности предотвратить аварию, приговор, возможно, будет чуть легче», — пояснил юрист.

Сергей Богатов также отметил, что в случае с Билом важную роль сыграет его намеренье возместить всем пострадавшим убытки и затраты на лечение. Это то смягчающее обстоятельство, которое может снять две трети от максимально жесткого наказания.

«Думаю, Бил обойдется малой кровью, особенно если пострадавшая быстро станет на ноги без каких-либо тяжелых последствий. Поддельные номера отягчающим обстоятельством не являются. Но судья, думаю, это так или иначе учтет при вынесении приговора. Но у Эдварда Била довольно сильные адвокаты и, скорее всего, будет условный срок», — заключил юрист.