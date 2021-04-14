Адвокат Эдварда Била объяснил, почему блогер не мог посетить бойцовское шоу после аварии

Блогер Эдвард Бил не посещал бойцовские поединки после того, как ему избрали меру пресечения. Видео, на котором его заметили, было записано месяц назад. Адвокат блогера Сергей Жорин объяснил «360», что подзащитный со всей ответственностью относится к решению суда.

По его словам, видео появилось только сейчас, поскольку весь месяц его монтировали.

«Эдуард не нарушает меру пресечения по двум причинам. Первая причина — очень ответственно относится как к мере пресечения, так и к расследованию этого ДТП. Вторая причина — у него на руке браслет, все его перемещения фиксируются. В случае, если бы он нарушил, была реакция уже соответствующая контролирующих служб», — объяснил Сергей Жорин.

Жорин добавил, что информацию об отложенной публикации ролика могут подтвердить и организаторы съемки.

Видео боя появилось на YouTube-канале «Наше дело» 13 апреля. На нем видно, как Эдвард Бил поддерживал одного из спортсменов. При этом пранкер прятал лицо под капюшоном, он был в темных очках и маске. После публикации ролика блогера заподозрили в нарушении меры пресечения на запрет определенных действий, вынесенной ему после ДТП в Москве.

Авария на Садовом кольце с участием Била произошла 1 апреля. Блогер за рулем Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen. В этой иномарке находилась Мария Артемова. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Некоторое время она была в коме. Всего в аварию попало пять машин.

Эдвард Бил уже признал вину и раскаялся в содеянном. В его отношении открыто уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, причинившем по неосторожности тяжкий вред здоровью человека.