Рэпера Эллея приговорили к 4 годам колонии за аварию в центре Москвы

Ближайшие четыре года рэпер Эллей (Эльмин Гулиев) проведет в колонии общего режима после аварии, которую он устроил в центре Москвы. Такое решение принял Хамовнический суд российской столицы.

«Признать Гулиева Эльмина виновным в совершении преступления <…> и назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — заявила судья.

Также исполнителю запретили управлять автомобилем на три года.

Прокурор запросил для исполнителя четыре года и четыре месяца заключения.

Рэпер Эллей за рулем своего Infiniti врезался в Mercedes. В результате иномарка артиста на полной скорости вылетела на тротуар, где стояли пешеходы.

Пострадали три человека. Врачи диагностировали у мужчины травмы позвоночника, головы и сотрясение мозга. От полученных повреждений пешеход впал в кому. У второй пострадавшей зафиксировали перелом таза и также сотрясение мозга. Больше всех пострадала третья женщина-пешеход, которой ампутировали часть ноги.

Проведенная медицинская экспертиза показала наркотические вещества в крови Эллея. Сам рэпер утверждал, что принимал обезболивающие из-за больной спины.

Во время судебного заседания по избранию меры пресечения рэпер попросил дать ему шанс исправиться. Суд отправил его в следственный изолятор. В начале апреля срок ареста продлили еще на полгода.

Это не первое нарушение правил дорожного движения, которое числится за Эллеем. Только в 2020 году на его имя выписали 49 штрафов. Кроме того, для рэпера это не первое уголовное дело. Ранее его приговорили к условному сроку за грабеж.