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    09 апреля 2021, 14:14

    Эдвард Бил подготовил список мер помощи пострадавшей в аварии и ждет ответа

    Дамир Матюхин, Иван Степанов, Максим Селиков

    Блогер Эдвард Бил пока ждет ответа, готова ли потерпевшая сторона принять его помощь. Он подчеркнул, что предлагает поддержку, потому что «так надо сделать», а не из желания показаться хорошим.

    «Мы готовимся в понедельник, ждем от них (от потерпевшей стороны — прим. ред.) ответа, готовы ли они принять от нас помощь. Мы подготовили целый список того, что я могу предложить. Мы ждем от них ответа. Думаю, что ответ будет положительным. Это не из-за того, что я хочу казаться таким хорошим, — просто так надо сделать», — сказал Эдвард Бил «360».

    Он также сказал, что сейчас проводится ряд экспертиз, а сам блогер каждый день общается со следователями.

    «Я каждый день езжу к следователю. Проводится ряд экспертиз. Мне нужно с ними ознакомиться. Там очень много всего, потому что просто так сказать, что я виновен или невиновен, — глупо. Надо проводить экспертизы — так правильно по закону», — сказал Эдвард Бил.

    Он также посетовал, что многие журналисты пытаются с ним поговорить, но ответы в итоге «перекручивают».

    «Много кто приходит [из журналистов], но мне непонятно одно. Я вроде все рассказываю, а мои слова перекручивают. Уже нет желания разговаривать. Вопросы провокационные, которые в итоге против меня будут», — подчеркнул блогер.

    Эдвард Бил 1 апреля за рулем Audi RS6 выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с Volkswagen, за рулем которого находилась Мария Артемова, госпитализированная с места ДТП в тяжелом состоянии. Во вторник, 6 апреля, врачи вывели ее из комы. Муж пострадавшей ранее рассказал «360», как навестил супругу в больнице. Марии предстоит еще несколько операций. Всего в аварию попало пять машин. Блогер признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему предъявили обвинения. Суд не стал арестовывать Била, но наложил на него некоторые ограничения. Ему запретили покидать дом с 22:00 до 08:00, пользоваться интернетом и телефоном, а также посещать массовые мероприятия. На ногу Билу надели электронный браслет, чтобы отслеживать его местоположение.