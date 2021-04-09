Эдвард Бил подготовил список мер помощи пострадавшей в аварии и ждет ответа

Блогер Эдвард Бил пока ждет ответа, готова ли потерпевшая сторона принять его помощь. Он подчеркнул, что предлагает поддержку, потому что «так надо сделать», а не из желания показаться хорошим.

«Мы готовимся в понедельник, ждем от них (от потерпевшей стороны — прим. ред.) ответа, готовы ли они принять от нас помощь. Мы подготовили целый список того, что я могу предложить. Мы ждем от них ответа. Думаю, что ответ будет положительным. Это не из-за того, что я хочу казаться таким хорошим, — просто так надо сделать», — сказал Эдвард Бил «360».

Он также сказал, что сейчас проводится ряд экспертиз, а сам блогер каждый день общается со следователями.

«Я каждый день езжу к следователю. Проводится ряд экспертиз. Мне нужно с ними ознакомиться. Там очень много всего, потому что просто так сказать, что я виновен или невиновен, — глупо. Надо проводить экспертизы — так правильно по закону», — сказал Эдвард Бил.

Он также посетовал, что многие журналисты пытаются с ним поговорить, но ответы в итоге «перекручивают».

«Много кто приходит [из журналистов], но мне непонятно одно. Я вроде все рассказываю, а мои слова перекручивают. Уже нет желания разговаривать. Вопросы провокационные, которые в итоге против меня будут», — подчеркнул блогер.

Эдвард Бил 1 апреля за рулем Audi RS6 выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с Volkswagen, за рулем которого находилась Мария Артемова, госпитализированная с места ДТП в тяжелом состоянии. Во вторник, 6 апреля, врачи вывели ее из комы. Муж пострадавшей ранее рассказал «360», как навестил супругу в больнице. Марии предстоит еще несколько операций. Всего в аварию попало пять машин. Блогер признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему предъявили обвинения. Суд не стал арестовывать Била, но наложил на него некоторые ограничения. Ему запретили покидать дом с 22:00 до 08:00, пользоваться интернетом и телефоном, а также посещать массовые мероприятия. На ногу Билу надели электронный браслет, чтобы отслеживать его местоположение.