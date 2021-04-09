Поклонники прислали Эдварду Билу еду. Видео

Поклонник Эдварда Била начал подкармливать блогера, которому избрали меру пресечения после серьезной аварии в центре Москвы. Фанат пранкера оставил еду из «Макдоналдса» под его дверью.

В записке, которую оставил поклонник на пакете с фастфудом, написано, что это «второй презент». Какой был первый, неизвестно.

Фанат пожелал приятного аппетита и в подписи оставил ссылку на свою соцсеть.

В социальных сетях поклонник Эдварда Била старается быть похожим на кумира. Он выкладывает пранки, но фанатскую базу пока не набрал.

В одном из постов парень удивляется, почему из-за аварии на Эдварда Била напала общественность.

«Но почему-то все стали называть Била убийцей, просить десятки лет тюрьмы. Люди, вы в себе? Как только человек попал в сложную ситуацию и отступился — сразу же все ополчились против него, будто все ждали этого момента», — написал он.

Резонансная авария произошла днем 1 апреля на Садовом кольце, сообщала «Газета.ru». Блогер, управлявший спорткаром Audi, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Женщина, которая находилась за рулем, была госпитализирована в тяжелом состоянии, несколько дней назад она вышла из комы.

Бил раскаялся и заявил, что поможет пострадавшей. Суд 3 апреля решил не отправлять блогера в СИЗО. Билу запретили покидать жилище с 20:00 до 08:00, а также управлять автомобилем, пользоваться телефоном, интернетом и посещать массовые мероприятия.