Рэпер Эллей выплатит 1,3 млн рублей пострадавшим в аварии с ним

Рэпер Эллей, который устроил ДТП в центре Москвы, выплатит пострадавшим в общей сумме 1,3 миллиона рублей. Часть суммы он уже погасил. Об этом сообщила пресс-служба Хамовнического суда Москвы.

«В пользу Тухтаровой взыскано в счет возмещения материального ущерба 37 753 рубля, в счет возмещения морального вреда 600 тысяч рублей, в пользу Иорданова взыскано в счет возмещения материального ущерба 295 982 рубля, в счет возмещения морального вреда 400 тысяч рублей», — говорится в сообщении суда.

15 апреля рэпера Эллея (Эльмина Гулиева) отправили на четыре года в колонию за ДТП, которое он устроил в сентябре прошлого года на Остоженке. Тогда он за рулем своего Infiniti врезался в Mercedes и вылетел на тротуар, где были пешеходы. Травмы получили три человека. Преподаватель МГЛУ Наталья Тухтарова лишилась стопы, а оператор Михаил Иорданов попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

Экспертиза показала, что рэпер употреблял наркотики.