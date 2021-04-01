Виновник аварии на Садовом бульваре превышал скорость на 100 км в час. У него 566 штрафов

За предполагаемым виновником аварии на Садовом кольце числится 566 штрафов. Среди нарушений числится превышение скорости более чем на 100 километров в час, сообщили в дептрансе Москве.

За 2020 год водитель 245 раз превысил скорость на 20-40 километров в час, 104 раза — на 40-60 километров в час, 48 — на 60-80 километров в час и 23 — на 80 километров в час. Штрафы за нарушения не выписаны, поскольку автомобиль снят с учета в январе.

Глава ведомства Максим Ликсутов обратился к прокурору Москвы Денису Попову с просьбой взять расследование дела об аварии на Новинском бульваре под личный контроль.

«В письме Ликсутов отдельно попросил провести проверку на предмет наличия умышленных действий по снятию автомобиля с учета, чтобы нарушать и при этом уходить от ответственности», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, за рулем вылетевшего на встречку авто был блогер Эдвард Бил. Ранее он выкладывал в своих аккаунтах в соцсетях ролики с поездок. На видео он гонял на синей Audi, на которой и попал в аварию. Иномарку молодой человек купил себе на день рождения. Также блогер превышал скорость еще на нескольких спорткарах. При этом номера на новой машине оказались недействительными. Предыдущий владелец снял авто с регистрационного учета в январе 2021 года.

Авария с участием пяти машин произошла 1 апреля при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на Садовом кольце. Предварительно, водитель одного из автомобилей — известный блогер Эдвард Бил. Он выехал на встречку и столкнулся с четырьмя машинами. В результате ДТП серьезно пострадала женщина-водитель Volkswagen Polo, она лежит в реанимации в тяжелом состоянии. По данным ТАСС, это консультант Госдумы Мария Артемова.