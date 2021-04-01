Условно смешной. Эдвард Бил годами разыгрывал людей, разбивал иномарки и превышал скорость

Блогер Эдвард Бил на своей машине протаранил несколько автомобилей в центре Москвы. Пока врачи борются за жизнь жертвы аварии, каналы блогера собирают подписчиков и вешают посты с рекламой.

На Новинском бульваре в центре столицы произошла серьезная авария. Машина блогера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль) выскочила на встречную полосу и врезалась сразу в несколько автомобилей. Одна из его жертв ДТП, консультант Госдумы Мария Артемова, сейчас находится в реанимации.

Как оказалось, с начала года автомобиль Била более 400 раз нарушил скоростной режим. Но штрафы владелец машины не получал, так как ездил по подложным номерам. Департамент транспорта Москвы уже готовит обращение в прокуратуру и рассчитывает на реальный срок для нарушителя.

Ведомство опровергло информацию, будто автомобиль Эдварда Била выехал на встречную полосу из-за того, что его подрезала другая машина. Дептранс опубликовал видео с камер наблюдения, на котором видно, что движению никто не мешал.

Билу пообещал помощь юрист Эльман Пашаев, который уже имеет определенный опыт в делах с ДТП на Садовом кольце. По его словам, это проклятое место, где часто происходят аварии. Пашаев также отметил, что он не думает, что Била посадят.

Реклама продолжается

Один из каналов в Telegram под именем Эдварда Била вскоре после ДТП вывешивал рекламу ставок, а также призывал людей подписываться с помощью интригующего поста: якобы есть видео аварии, доказывающее невиновность блогера, но оно доступно лишь подписчикам.

Но по ссылке видео предсказуемо не было. Спустя какое-то время туда залили ролик с камер наблюдения, который уже разошелся по СМИ. А вот сведений о самочувствии Била или другой информации там предоставить не смогли.

Возможно, это фейковый канал: в нам было всего 40 тысяч подписчиков, тогда как в основном канале Била — более 300 тысяч. Но подобное поведение было бы в стиле команды блогера. В конце 2019 года Эдвард Бил встроил рекламу нелегального казино в ролик о благотворительной акции в детском доме. Посреди видео была врезана вставка: блогер, используя нецензурную лексику, рекламирует онлайн-казино, написала Lenta.ru.

Условно смешной

Беспечный ездок Эдвард (или Эдуард, если по паспорту) Бил родился в молдавском Тирасполе в 1996 году. Родители были лишены родительских прав, и его и двоих братьев воспитывала одна бабушка. После средней школы и службы в армии Эдвард-Эдуард начал карьеру блогера. О своей жизни он рассказал Ксении Собчак. Ролик с его интервью собрал более 2,8 миллиона просмотров.

Первую известность Бил получил в 2018 году благодаря условно смешным шуткам. Например, он подходил к людям заметно меньше его по комплекции и начинал в довольно агрессивной форме требовать деньги. После нескольких «наездов» шоумен впихивал жертве розыгрыша крупную купюру, «чтоб как нормальный пацан был, чтоб не стыдно было».

Правда, деньги жертвам раздавали не всегда. Чаще всего было достаточно просто вызвать у человека недоумение или испуг от приставания туповатого хулигана, которого мастерски изображал молодого человек. Или упасть и уронить на себя добрую старушку, которая бросилась поднимать парня. Или спросить у девушки, как стать «такой же жирной и страшной».

Источник фото: youtube.com

Все это снимали на камеру. Оператором выступал родной брат блогера Артур. Видимо, посмеяться нравилось многим: блогер стал одним из главных пранкеров и быстро преодолел отметку в миллион подписчиков в YouTube и на странице в Instagram. Сейчас там подписано уже более четырех миллионов зрителей.

Автошутки

В 2018 году Эдвард Бил вместе с приятелем Михаилом Литвиновым сбросил старый Mercedes с обрыва в Дзержинский карьер под Люберцами. Молодые люди весело ехали по бездорожью, а перед тем как заехать в лесополосу, нарушили несколько правил ПДД. В 2018 году это видео набрало больше 600 тысяч просмотров.

Источник фото: телеканал «360»

Эдвард Бил также известен тем, что разбил и утопил несколько собственных элитных автомобилей. Одна из машин оказалась в Истре под Москвой. Блогер оставил точные координаты машины, и автомобиль через несколько дней кто-то забрал. На месте остался только бампер.

Молодой человек неоднократно попадал в ДТП. В начале 2019 года он разбил свой «Ягуар». В результате аварии автомобиль получил сильные повреждения, водитель серьезно не пострадал. В апреле 2020 года новая авария произошла на юго-востоке столицы, в районе Люблино. По словам одного из свидетелей происшествия, блогера подрезал неизвестный водитель.

Все это приносит достойный доход: в 2019 году Бил признался, что зарабатывает порядка 3-4 миллионов рублей в месяц. Бил купил квартиру в столице, сделал там дизайнерский ремонт и завел автопарк дорогих машин. Есть небольшая собственная вилла в Таиланде. Женился в 2017 году на москвичке, стал отцом. Иногда блогер снимает стримы, помогает бабушке и уверяет, что совершенно не пьет алкоголь.