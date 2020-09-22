«Молю Бога, чтобы она осталась жива». Пострадавшей в ДТП на Остоженке стало хуже

Брат Надежды Тухтаровой, пострадавшей в аварии с Infiniti рэпера Эллея, сообщил «360» об ухудшении состояния родственницы. Сейчас женщине проводят операцию.

«Идет операция. У нее оторвалась почка. Ей ампутировали лодыжку на левой ноге. У нее сильно поломан крестец. Состояние очень тяжелое», — поделился Сергей Тухтаров. Рядом с женщиной находится ее дочь.

Я молю Бога, чтобы она осталась жива Сергей Тухтаров брат пострадавшей.

Также выяснилось, что у родственников есть отец-инвалид, который еще ничего не знает. Близкие боятся сообщать ему плохие новости.

Однако представители рэпера пока не связывались с братом пострадавшей и не пытались повлиять на ход дела. «Рано еще, он с полицейскими еще должен решить, будет ли „обоюдка“. <…> Очень важно установить, что он ехал на красный свет. <…> Пока на меня никто не давил. Денег не предлагал, как это обычно бывает», — рассказал Сергей.

Брат Надежды почти не верит, что певец понесет заслуженное наказание. Он считает, что если рэпера и посадят, то выйдет он по УДО. Тем не менее с мягким приговором Сергей не согласится.

Авария в центре Москвы произошла 21 сентября. Автомобиль Infiniti наехал на нескольких пешеходов из-за столкновения с Mercedes. Все они получили серьезные травмы. Виновным в ДТП подозревают певца Эльмина Гулиева. Полиция возбудила в отношении него уголовное дело. По версии следствия, иномарка проехала со скоростью 110 километров в час на красный свет.