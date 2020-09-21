Infiniti влетела в пешеходов в центре Москвы. Видео

ДТП с двумя иномарками случилось в центре Москвы. Infiniti вылетела с дороги и, сбив пешеходов, врезалась в здание. Перед этим белая машина столкнулась с Меrсеdеs. Момент ДТП опубликовал московский департамент транспорта.

Авария случилась на пересечении улицы Остоженки и Померанцева переулка. Корреспондент «360» с места происшествия сообщил, что пострадали четыре человека. Среди них двое пассажиров машины и двое пешеходов. В пресс-службе столичного управления МВД сообщили, что медицинская помощь, по предварительной информации понадобилась одному пострадавшему.