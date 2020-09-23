Условный срок и 49 нарушений ПДД нашли у рэпера Эллея

Следствие нашло условный срок у рэпера Эллея (Эльмина Гулиева), который устроил ДТП в центре Москвы. Кроме того, он оказался заядлым нарушителем правил ПДД.

Таганский суд Москвы сейчас решает вопрос об аресте Эллея. На суде выяснилось, что 10 лет назад Гулиев получил условный срок по статье 161 «Грабеж».

Также Эллей оказался любителем нарушать правила дорожного движения. В его послужном списке нашлось 49 штрафов.

Медицинская экспертиза показала, что Гулиев находился в состоянии наркотического опьянения во время ДТП на Остоженке. Сам рэпер это отрицает. Он заявил, что пил обезболивающее, а не запрещенные вещества. Эллей заявил, что страдает остеохондрозом.

Кроме того, на суде Гулиев заявил, что готов сам оплатить лечение пострадавшим.