Пострадавшая в ДТП с певцом Гулиевым лишилась части ноги

У троих пострадавших от столкновения с Infiniti в центре Москвы серьезные травмы. Одна женщина лишилась части ноги — у нее ампутировали лодыжку и диагностировали перелом конечности.

Также известно, что 35-летний мужчина в результате наезда получил перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму и тяжелые травмы позвоночника. У еще одной девушки тоже сотрясение головного мозга и перелом таза. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». По данным ведомства, водитель Infiniti наехал на двух пешеходов — мужчину и женщину. Третья пострадавшая была пассажиркой иномарки.

Авария произошла в понедельник, 21 сентября. Две иномарки столкнулись на пересечении улицы Остоженки и Померанцева переулка, из-за чего Infiniti наехала на пешеходов и врезалась в здание.

Позже выяснилось, что иномарка Infiniti принадлежит начинающему певцу Эльмину Гулиеву. По его версии, он совершил наезд на людей, потому что пытался избежать столкновения с Mercedes. Также, со слов Гулиева, водитель Mercedes виновным себя не считает, потому что ехал на зеленый цвет.