Муж Марии Артемовой, пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом, вместе с «360» навестил супругу в больнице. Константин рассказал, что Мария приходит в чувство и узнала его.

«Шел с таким тревожным звоночком. Открыл дверь, увидел ее. Она мне в глаза посмотрела, я ей в глаза посмотрел. И мы поняли, что мы еще любим друг друга, мы еще 100 лет проживем, и у нас все будет хорошо. Все она понимает. Пришла в сознание, ну, наверное, не полностью, но хотя бы узнает меня. Спросила, как дети. Это уже хороший знак. Значит, все будет в порядке», — сказал Константин.

Муж пострадавшей рассказал, что Марию перевели в комфортную палату. Он поблагодарил врачей, которые присматривают за ней. Медики сейчас готовят ее к операции и сказали, что не будут затягивать.

Константин признался, что их дети до сих пор не в курсе произошедшего.

«Найдем способ, чтобы она как-то с ними переговорила, чтобы старшая дочь успокоилась», — сказал он.

Их разговор с Марией в палате продолжался около 15 минут.

«Сказал ей, что у нас все хорошо, дома все отлично, все под контролем», — сообщил он.

Константин передал супруге приветы от друзей, близких, всех родственников, которые их поддерживают. По его словам, помогают даже незнакомые люди, и теперь он знает, что они не одни в этой беде.

«Я начал жить. Она вышла из комы, и я вышел из комы. <…> Мы с ней один тандем. То, что сейчас с ней происходит, происходит и со мной. А у меня сейчас настроение неплохое, значит, и у нее хорошее», — сообщил Константин.

Помимо основной работы, Мария помогает людям с ограниченными возможностями. Раньше этим занималась ее мама Мэри Бушуева, которая сама была инвалидом. И теперь она продолжает дело матери.

Врач разрешил навещать Марию в больнице. В палате она находится с сиделкой.

Мария Артемова пострадала в ДТП с участие блогера Эдварда Била. Авария произошла в центре Москвы 1 апреля. Бил за рулем спорткара Audi вылетел на встречку и столкнулся с Volkswagen, за рулем которого находилась Мария. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Во вторник, 6 апреля, она вышла из комы. Ее адвокат Андрей Князев сообщил «360», что ей предстоит несколько операций.

Бил ранее призвал молиться за здоровье Марии.