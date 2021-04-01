СМИ назвали блогера Эдварда Била вероятным виновником массовой аварии на Садовом кольце

Блогер Эдвард Бил может быть виновником массовой аварии в центре Москвы. Ему принадлежит синяя Audi, которая также попала в ДТП, сообщил Life.

По данным издания, в последнем видео молодой человек хвастался машиной с номерами, которые совпадают с номерами иномарки. СМИ пишет, что именно Audi вылетела на встречную полосу и спровоцировала аварию.

ДТП в районе Смоленской площади произошло, по данным столичного главка МВД, в 11:47. В аварии участвовали четыре машины. Одна из них — полностью искорежена. Также пострадала Audi.

На месте работает Госавтоинспекция, экстренные службы. Известно, что серьезно пострадала находившаяся за рулем одной из машин женщина. Ее госпитализировали.

Движение на этом участке дороги затруднено. Его регулируют сотрудники ДПС. Проехать пока можно только по одной из трех полос.