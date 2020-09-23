Медики обнаружили в крови у рэпера Эллея наркотики. Его директор все отрицает

В крови водителя Infiniti нашли наркотики, об этом свидетельствует медицинское обследование. Директор певца в разговоре с «360» заявил, что это не так, и посоветовал поменьше верить «желтой прессе». Но о результатах было объявлено официально.

По предварительным данным, у певца нашли в организме каннабиноиды. Это вещество содержится в конопле. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тем временем представитель МВД России Ирина Волк заявила агентству, что певцу ужесточат наказание.

«Проведенным медицинским освидетельствованием установлено, что водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. <…> Учитывая данные обстоятельства, следствием УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве принято решение о переквалификации обвинения на более тяжкое», — сообщила Волк.

«360» связался с директором рэпера Эллея, чтобы прояснить ситуацию. Представитель категорически отрицает употребление Гулиевым каких-либо наркотических веществ.

«Какие наркотики! Вы что! <…> Слухи это. Желтая пресса пошла в ход», — сообщил он и добавил, что на озвученное в суде нет доказательств.

Авария с участием певца произошла в центре Москвы 21 сентября. В результате ДТП несколько пешеходов серьезно пострадали.