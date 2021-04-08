«Надо молиться за здоровье Марии»: Эдвард Бил раскаялся в отделе полиции

Блогер Эдвард Бил, устроивший крупное ДТП в центре Москвы, произнес вчера речь в отделе полиции. Он заявил, что впервые в жизни так отступился, и признался, что за пострадавшую надо молиться.

Небольшой отрывок опубликовал в Stоris Instаgrаm его адвокат Сергей Жорин.

«Это впервые в жизни, когда я так отступился и совершил ошибку. Надо молиться за здоровье Марии (пострадавшей — прим. ред.). Если бы можно было в тот момент, я бы оказался на ее месте», — сказал он.

Кроме того, адвокат под видео написал, что заявления о том, что блогер хочет уйти от ответственности с помощью психиатрической экспертизы — ложь.

Ранее в интервью Бил признался, что до сих пор не может понять, как все произошло. Блогер сообщил, что сейчас максимально старается помочь пострадавшей для ее скорейшего восстановления. Для этого при необходимости он готов продать все свои машины. По его словам, от продажи он может получить примерно миллионов пять.

Крупная авария произошла 1 апреля — блогер на иномарке выскочил на встречную полосу Садового кольца. В результате он протаранил автомобиль Volkswagen, за рулем которого находилась Мария Артемова. В больницу она попала в тяжелом состоянии. Недавно женщина вышла из комы. Но ей все равно предстоит большое количество операций.