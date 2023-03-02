Происшествия 02 марта 2023, 18:57 Украинские диверсанты убили двух взрослых и ранили ребенка. Главное о теракте в Брянской области Диверсанты с Украины проникли в Брянскую область и убили двух мирных жителей — главное РИА «Новости»

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Утром 2 марта группа украинских диверсантов проникла в приграничный район Брянской области. В результате нападения в село Любечане погибли двое взрослых и пострадал ребенок, а село Сушаны подверглось атаке беспилотника. Президент Владимир Путин назвал случившееся террористической атакой и заявил, что Россия жестко ответит украинским неонацистам и их хозяевам. «360» собрал главное, что известно к этому часу.

Что произошло

О том, что диверсионно-разведывательная группа с Украины утром в четверг проникла на территорию Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

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Он уточнил, что диверсанты обстреляли машину в селе Любечане — в результате погиб взрослый и пострадал мальчик 2012 года рождения. СМИ писали, что ребенок тоже скончался, но потом слухи опровергли — выяснилось, что его госпитализировали.

Позже Богомаз сообщил, что диверсанты совершили еще одну атаку на Климовский район: после сброса с беспилотника загорелся жилой дом в селе Сушаны. Населенный пункт расположен в получасе езды от Любечан.

Вскоре стало известно, что украинские боевики нанесли минометный удар по селу Ломаковка Стародубского муниципального округа. От села Сушаны до него можно доехать чуть более чем за час.

«В результате обстрела пострадавших нет, повреждены два домовладения. На месте работают оперативные службы», — отметил Богомаз.

Скриншот Google Maps

Затем в СМИ появилась информация о том, что в заложниках у диверсантов оказались несколько жителей Брянской области. Официального подтверждения этой информации нет.

Вечером стало известно, что в результате действий ДРГ погибли два мирных жителя — умер также мужчина 1966 года рождения, заявил губернатор.

Пострадавшего подростка прооперировали: врачи извлекли пулю, выпущенную из оружия натовского производства. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов назвал мальчика героем: он спас двух детей из «Нивы», которую обстреляли диверсанты.

Борьба с диверсантами

Пресс-секретарь главы Брянской области рассказала, что на всей территории села Сушаны работают силовые структуры. Информации о числе диверсантов пока нет.

Также власти опровергли слухи о том, что под обстрел попал школьный автобус.

«Школы сейчас находятся на дистанционном образовании», — сообщили РИА «Новости» в правительстве региона. Там добавили, что злоумышленникам не удалось проникнуть ни в одно учебное заведение области.

В Центре общественных связей ФСБ подтвердили, что начали операцию по ликвидации украинских диверсантов.

В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и силами Министерства обороны проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов. ЦОС ФСБ России

Позже в ведомстве заявили, что ситуация в селах Климовского района находится под контролем правоохранительных органов. Во время проверки там нашли «большое количество взрывных устройств разного типа», сейчас их разминируют.

РИА «Новости»

Глава Новоропского сельского поселения Николай Самусев опроверг сообщения о том, что жителям Сушан не дают покидать населенный пункт. Он подчеркнул, что выезжать из села никому не запрещали.

Реакция властей

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил телеканалу RTVI, что участники Совета безопасности соберутся на экстренное заседание. Однако его слова не подтвердились: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что плановое заседание пройдет 3 марта, в соответствии с графиком.

Он добавил, что Владимир Путин получает регулярные доклады по обстановке в Брянской области. О ситуации ему сообщают глава ФСБ Александр Бортников, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, министр обороны Сергей Шойгу и губернатор региона Александр Богомаз.

«Атака террористов, речь идет об этом. Для их уничтожения сейчас принимаются необходимые меры», — сказал Песков.

Силовики изучат все детали случившегося, чтобы выяснить, кто именно за этим стоит. На вопрос, изменится ли статус спецоперации из-за произошедшего в приграничной области, представитель Кремля затруднился ответить.

Путин прокомментировал события в Брянской области во время общения с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника». Глава государства назвал действия украинской ДРГ терактом и напомнил, что российские солдаты сейчас мужественно исполняют свой долг в зоне СВО.

Защищают от неонацистов и от террористов. Таких, которые восемь лет мучили и убивали людей в Донбассе, таких, которые в Москве убили Дарью Дугину, таких, которые сегодня совершили очередной террористический акт. Очередное преступление — проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Владимир Путин

Диверсанты не остановились после нападения на автомобиль, даже осознавая, что внутри находятся мирные жители с детьми, подчеркнул президент. Однако это не вызовет бурную реакцию у их хозяев — никто даже не обратит внимания на это преступление.

«Это насилие, настоящее преступление, совершают как раз неонацисты, о которых я сейчас сказал, и их хозяева. <…> Ничего у них не получится, мы их дожмем», — подытожил Путин.