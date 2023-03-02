Важное 02 марта 2023, 12:03 Группа украинских диверсантов захватила заложников в селе Брянской области Readovka: украинская ДРГ захватила заложников в селе Брянской области РИА «Новости»

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Украинская диверсионно-разведывательная группа взяла в заложники несколько жителей в селе Сушаны Брянской области, сообщила Readovka. По данным издания, правоохранители оцепили предполагаемое место, где находятся диверсанты. Официально эту информацию пока не подтвердили.

По данным Mash, в ДРГ входят около 40 человек. В селе Сушаны идет боестолкновение, добавил источник канала.

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее сообщил в Telegram-канале, что диверсанты проникли с территории Украины.

В селе Любечане они обстреляли движущийся автомобиль. В результате обстрела один житель погиб, ранен 10-летний ребенок — его доставили в больницу, уточнил глава региона.

«Вооруженными силами Российской Федерации ведутся все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы», — подчеркнул Богомаз.

По информации главы региона, в результате атаки беспилотника ВСУ в населенном пункте Сушаны загорелся жилой дом. Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил он.