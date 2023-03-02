02 марта 2023, 16:50
Правоохранители взяли под контроль ситуацию в селах Брянской области после нападения ДРГ
ФСБ подтвердила гибель мужчины и ранение ребенка после нападения ДРГ на Брянскую область
Большое количество взрывных устройств разного типа нашли в Климовском районе Брянской области после нападения украинской диверсионной группы. Сейчас специалисты приступили к разминированию. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.
В ведомстве подтвердили, что в результате нападения украинских боевиков погиб местный житель. Огнестрельное ранение получил 11-летний ребенок. Сейчас ситуация в населенных пунктах находится под контролем правоохранительных органов.
Ранее ведомство сообщило, что сотрудники ФСБ и Минобороны проводят мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов.
Группировка украинских диверсантов напала на села Брянской области. Боевики открыли огонь по машине, в которой ехал местный житель с детьми. В результате стрельбы мужчина погиб на месте, а мальчик 2012 года рождения получил ранение. Пострадавшего ребенка срочно доставили в больницу.
Президент России Владимир Путин назвал нападение террористическим актом.
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