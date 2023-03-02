Важное 02 марта 2023, 13:37 Песков заявил, что Путина информируют о ситуации с диверсантами в Брянской области Представитель Кремля Песков: Путину докладывают ситуацию с диверсантами в Брянской области РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин получает доклады от силовых ведомств и губернатора Брянской области об атаке украинских диверсантов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Президент Путин в Кремле, он получает постоянные доклады, регулярные по линии силовых ведомств», — сказал Песков.

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Российскому лидеру докладывают о ситуации глава ФСБ Александр Бортников, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, министр обороны Сергей Шойгу. Также Путин находится на связи с губернатором Брянской области Александром Богомазом.

Глава региона сообщает о ситуации и принимаемых мерах. Речь прежде всего идет об обеспечении безопасности местных жителей. В связи с текущей ситуацией 3 марта пройдет внеочередное заседание Совбеза.

Ранее во вторник, 2 марта, Богомаз заявил, что украинские диверсанты проникли в Брянскую область. СМИ писали, что они захватили в заложники людей.