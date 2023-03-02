02 марта 2023, 15:34
Жителям атакованного ДРГ села Сушаны не запрещали его покидать
Глава Новоропского поселения Самусев сообщил о свободном выезде жителей из села Сушаны
Жители села Сушаны Климовского района Брянской области могут спокойно покидать населенный пункт, никаких ограничений для них нет. Об этом ТАСС сообщил глава Новоропского сельского поселения Николай Самусев.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что жителям села закрыли возможность выезда из него.
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«Мы никому не запрещали покидать село. Информацией о запрете не владеем», — сказал Самусев.
Утром 2 марта стало известно, что группа украинских диверсантов проникла на территорию Брянской области и взяла в заложники нескольких местных жителей в селе Сушаны, однако официально эту информацию власти региона не подтвердили.
Также СМИ сообщали как минимум о 40 боевиках в Брянской области, ФСБ объявляла о начале операции по зачистке региона от диверсантов.
Губернатор Александр Богомаз уточнил, что во время стрельбы, открытой украинскими националистами, в селе Любечане погиб один местный житель.
Президент России Владимир Путин назвал действия украинской ДРГ террористическим актом.
Село Сушаны
Село Любечане
Захват заложников в Брянской области
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