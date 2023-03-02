Общество 02 марта 2023, 15:34 Жителям атакованного ДРГ села Сушаны не запрещали его покидать Глава Новоропского поселения Самусев сообщил о свободном выезде жителей из села Сушаны РИА «Новости»

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Жители села Сушаны Климовского района Брянской области могут спокойно покидать населенный пункт, никаких ограничений для них нет. Об этом ТАСС сообщил глава Новоропского сельского поселения Николай Самусев.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что жителям села закрыли возможность выезда из него.

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«Мы никому не запрещали покидать село. Информацией о запрете не владеем», — сказал Самусев.

Утром 2 марта стало известно, что группа украинских диверсантов проникла на территорию Брянской области и взяла в заложники нескольких местных жителей в селе Сушаны, однако официально эту информацию власти региона не подтвердили.

Также СМИ сообщали как минимум о 40 боевиках в Брянской области, ФСБ объявляла о начале операции по зачистке региона от диверсантов.

Губернатор Александр Богомаз уточнил, что во время стрельбы, открытой украинскими националистами, в селе Любечане погиб один местный житель.

Президент России Владимир Путин назвал действия украинской ДРГ террористическим актом.