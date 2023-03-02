Важное 02 марта 2023, 15:07 Путин дал оценку атаке ДРГ в Брянской области Путин назвал терактом атаку ДРГ в Брянской области РИА «Новости»

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Атака ДРГ в Брянской области является терактом, заявил президент России Владимир Путин. Он обратил внимание, что преступники расстреляли обычную машину, в которой ехали мирные жители с детьми.

«Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, открыли огонь по ним», — сказал президент.

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Глава государства подчеркнул, что именно такие люди ставят перед собой задачу лишить россиян исторической памяти, своей истории, традиций и языка.

Ранее о проникновении с территории Украины группы диверсантов сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, в селе Любечане ДРГ открыла огонь по движущемуся автомобилю. В результате погиб водитель. Ранения получил мальчик 2012 года рождения. Его доставили в больницу.