02 марта 2023, 14:10
Силовики выяснят, кто совершил диверсию в Брянской области — Песков
Представитель Кремля Песков: силовики выяснят, кто совершил диверсию в Брянской области
Силовые ведомства внимательно расследуют атаку в Брянской области. Им нужно выяснить, кто совершил диверсию. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.
«Детали будут, естественно, все проверяться, расследоваться, нужно доподлинно установить, кто это [совершил]», — сказал Песков.
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Так он ответил на вопрос о том, видит ли Кремль связь действий диверсантов с властями Украины. Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что расследованием будут заниматься силовые ведомства, именно от них будет поступать информация.
Ранее 2 марта украинские диверсанты совершили атаку на Климовский район Брянской области. В результате погиб мужчина, школьник получил ранения. Жизни ребенка ничто не угрожает, подчеркнул губернатор региона Александр Богомаз. Глава Брянской области уточнил в своем Telegram-канале, что мальчика доставили в областную больницу.
Дмитрий Песков
Захват заложников в Брянской области
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