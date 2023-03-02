Происшествия 02 марта 2023, 14:10 Силовики выяснят, кто совершил диверсию в Брянской области — Песков Представитель Кремля Песков: силовики выяснят, кто совершил диверсию в Брянской области РИА «Новости»

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Силовые ведомства внимательно расследуют атаку в Брянской области. Им нужно выяснить, кто совершил диверсию. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Детали будут, естественно, все проверяться, расследоваться, нужно доподлинно установить, кто это [совершил]», — сказал Песков.

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Так он ответил на вопрос о том, видит ли Кремль связь действий диверсантов с властями Украины. Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что расследованием будут заниматься силовые ведомства, именно от них будет поступать информация.

Ранее 2 марта украинские диверсанты совершили атаку на Климовский район Брянской области. В результате погиб мужчина, школьник получил ранения. Жизни ребенка ничто не угрожает, подчеркнул губернатор региона Александр Богомаз. Глава Брянской области уточнил в своем Telegram-канале, что мальчика доставили в областную больницу.