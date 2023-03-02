Происшествия 02 марта 2023, 12:40 Власти Брянской области рассказали о работе силовых структур в Сушанах Представитель губернатора Богомаза: данных о заложниках и численности ДРГ в Сушанах нет РИА «Новости»

Читать 360tv в

Силовые структуры в настоящее время работают на всей территории села Сушаны, где действует украинская ДРГ. Об этом в комментарии телеканалу «Звезда» заявила пресс-секретарь губернатора Брянской области.

Собеседница телеканала уточнила, что информации о заложниках и о численности диверсантов в настоящее время нет.

Реклама

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что в ДРГ входит около 40 человек. Глава региона Александр Богомаз ранее подтверждал проникновение диверсантов на территорию региона.

Он подчеркнул, что российские военнослужащие ведут все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы.

По официальной информации, еще одна атака произошла сегодня на село Ломаковка Стародубского муниципального округа. ВСУ открыли по населенному пункту минометный огонь. В результате обстрела пострадавших нет, повреждены два дома, уточнял Богомаз.