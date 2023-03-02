02 марта 2023, 13:43
Кремль назвал террористической атакой действия украинской ДРГ в Брянской области
Песков назвал действия украинских боевиков в Брянской области атакой террористов
Действия украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянской области являются террористической атакой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого привел ТАСС.
«Атака террористов, речь идет об этом. Для их уничтожения сейчас принимаются необходимые меры», — сказал он.
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Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что Россия продолжит привлекать внимание международной общественности к террористическим действиям со стороны Украины.
«Как уже ранее обращали, так и будем обращать внимание международного сообщества к терактам, осуществляемым украинскими террористами», — добавил Песков.
Ранее в четверг стало известно, что на территорию Брянской области вошла группа украинских диверсантов. Преступники открыли огонь по проезжающему мимо автомобилю.
СМИ сообщали, что в ДРГ как минимум около 40 человек. По предварительной информации, в заложники взяли несколько жителей села Сушаны.
ФСБ объявляла о начале операции по уничтожению диверсантов, проникнувших на территорию России в Брянской области.
Дмитрий Песков
Захват заложников в Брянской области
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