02 марта 2023, 11:34
Группа украинских диверсантов пробралась в Брянскую область и открыла огонь
Губернатор Брянской области Богомаз: диверсанты обстреляли автомобиль в селе Любечане
Диверсионно-разведывательная группа с Украины проникла на территорию Брянской области и обстреляла автомобиль. Один человек погиб, ребенок получил ранения. О нападении в своем Telegram-канале рассказал губернатор Александр Богомаз.
«Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ», — написал он.
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Боевики обстреляли движущийся автомобиль. Погиб мирный житель, а 10-летний ребенок получил ранения — его госпитализировали.
Еще одно нападение на Климовский район устроили при помощи беспилотника. Он сбросил боевую часть, и загорелся жилой дом в селе Сушаны. В Стародубском муниципальном округе обстреляли из миномета село Ломаковка и повредили два дома.
Системы противовоздушной обороны 28 февраля сбили украинский беспилотник над Суражским районом Брянской области, а за день до этого артиллеристы ВСУ атаковали село Зерново в Суземском районе — загорелся дом.
Дети
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Село Сушаны
Село Любечаны
Захват заложников в Брянской области
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