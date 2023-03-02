Важное 02 марта 2023, 11:34 Группа украинских диверсантов пробралась в Брянскую область и открыла огонь Губернатор Брянской области Богомаз: диверсанты обстреляли автомобиль в селе Любечане РИА «Новости»

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Диверсионно-разведывательная группа с Украины проникла на территорию Брянской области и обстреляла автомобиль. Один человек погиб, ребенок получил ранения. О нападении в своем Telegram-канале рассказал губернатор Александр Богомаз.

«Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ», — написал он.

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Боевики обстреляли движущийся автомобиль. Погиб мирный житель, а 10-летний ребенок получил ранения — его госпитализировали.

Еще одно нападение на Климовский район устроили при помощи беспилотника. Он сбросил боевую часть, и загорелся жилой дом в селе Сушаны. В Стародубском муниципальном округе обстреляли из миномета село Ломаковка и повредили два дома.

Системы противовоздушной обороны 28 февраля сбили украинский беспилотник над Суражским районом Брянской области, а за день до этого артиллеристы ВСУ атаковали село Зерново в Суземском районе — загорелся дом.