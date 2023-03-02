Важное 02 марта 2023, 11:36 ВСУ атаковали один из районов Брянской области Губернатор Богомаз: ВСУ атаковали один из районов Брянской области РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины нанесли удар по Климовскому району Брянской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Еще одна атака совершена ВСУ на Климовский район. В результате сброса с БПЛА загорелся жилой дом в селе Сушаны», — заявил он.

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Экстренные и оперативные службы уже работают на месте ЧП. Богомаз добавил, что под минометным обстрелом оказалось село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Там никто не пострадал, но два дома получили повреждения.

Кроме того, губернатор сообщил о проникновении в село Любечане Климовского района диверсионно-разведывательной группы с Украины. Диверсанты обстреляли машину. В результате этого один местный житель погиб,10-летний ребенок получил ранение.

Ранее 2 марта глава Курской области Роман Старовойт сообщал об обстреле ВСУ поселка Теткино По его словам, есть пострадавшие.