Происшествия 02 марта 2023, 12:41 Власти Брянской области опровергли обстрел школьного автобуса со стороны украинской ДРГ Власти Брянской области опровергли данные об обстреле школьного автобуса со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Школьный автобус в Брянской области не попадал под обстрел со стороны украинских националистов. Об этом РИА «Новости» сообщили в правительстве Брянской области.

«Данные о том, что школьный автобус попал под обстрел, являются недостоверными. Школы сейчас находятся на дистанционном образовании», — сообщили в правительстве.

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Также власти региона уточнили, что украинским диверсантам не удалось проникнуть в образовательные учреждения Брянской области.

Ранее стало известно, что на территорию Брянской области проникла группа украинских диверсантов. Сообщалось, что численность группировки составляет около 40 человек.

По данным издания Readovka, украинская ДРГ взяла в заложники несколько жителей населенного пункта Сушаны в Климовском районе.

Telegram-канал Baza сообщал, что диверсантам удалось подорвать газовую станцию и электроподстанцию в Сушанах.