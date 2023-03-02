02 марта 2023, 13:01
Раненный диверсантами ребенок в Брянской области выжил
Правительство Брянской области опровергло гибель ребенка после обстрела ДРГ
Медики помогли ребенку, которого ранили при нападении диверсионно-разведывательной группы с Украины. Правительство Брянской области опровергло ТАСС его гибель.
«Мы опровергаем гибель мальчика, ему оказывается медицинская помощь», — сказал представитель властей.
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Боевики прорвались в село Любечане Климовского района Брянской области 2 марта. Губернатор Александр Богомаз рассказал, что они обстреляли движущийся автомобиль. Погиб один человек, пострадал ребенок. Ликвидацией диверсантов занялись Вооруженные силы России. Правительство опровергло слухи о том, что под обстрел попал школьный автобус.
Украинские военные при помощи беспилотника атаковали село Сушаны. Представитель правительства подтвердил, что на месте работают силовики, но не уточнил информацию о заложниках.
Другой удар нанесли из минометов по селу Ломаковка Стародубского муниципального округа. По официальной информации, от минометного обстрела никто не пострадал, лишь два дома получили повреждения.
Дети
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Село Сушаны
Село Любечане
Захват заложников в Брянской области
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