Власть 02 марта 2023, 14:08 Песков не ответил на вопрос об изменении статуса СВО из-за ситуации под Брянском Песков затруднился ответить, изменят ли статус СВО из-за ситуации в Брянской области РИА «Новости»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос, повлияет ли ситуация в Брянской области на изменение статуса спецоперации. Об этом сообщил ТАСС.

«Не знаю, пока не могу сказать», — сказал представитель Кремля.

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Ранее Песков заявил, что планов о проведении экстренного заседания Совета безопасности в четверг у президента России Владимира Путина не было. Оперативное заседание с постоянными членами Совбеза российский лидер проведет в пятницу, 3 марта.

Информация о срочном проведении экстренного заседания появилась после нападения украинских боевиков на села в Брянской области. Песков заявил, что Путина информируют о ситуации с диверсантами в регионе.

Брянский губернатор Александр Богомаз опубликовал данные о погибших и раненых при атаке ДРГ. Водитель легкового автомобиля погиб в селе Любечане Брянской области, мальчик 2012 года рождения ранен.