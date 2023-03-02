Важное 02 марта 2023, 11:38 Украинские боевики обстреляли село Ломаковка в Брянской области из миномета Губернатор Богомаз сообщил об атаке ВСУ на село Ломаковка в Брянской области из миномета РИА «Новости»

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Украинские боевики нанесли минометный удар по селу Ломаковка Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

Ломаковка входит в Стародубский муниципальный округ.

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«Пострадавших в результате обстрела нет, но повреждения получили два домовладения. Оперативные службы работают на месте», — написал губернатор.

Также ранее под огнем ВСУ оказался Климовский район Брянской области. Богомаз сообщал, что украинский беспилотник сбросил снаряд на жилой дом в селе Сушаны, он загорелся. Никто из мирного населения не пострадал.

Также утром 2 марта в село Любечане Брянской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Диверсанты обстреляли одну из проезжающих машин, погиб один мирный житель.

Ранее в России предложили создать реестр предприятий, пострадавших от обстрелов ВСУ.