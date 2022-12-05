Происшествия 05 декабря 2022, 14:16 Разгерметизация газового баллона и пропавшие без вести. Что известно о взрыве в Нижневартовске Газовый баллон в Нижневартовске мог взорваться в квартире пенсионера-рыбака

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Днем 4 декабря в многоквартирном доме в Нижневартовске произошел взрыв. Пять человек погибли, семь считаются пропавшими без вести. Основной причиной аварии предварительно назвали неправильную установку и использование газового баллона. «360» рассказал, что известно к этому часу.

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Причины взрыва

Взрыв произошел в доме на улице Мира около 16:00 по московскому времени в квартире на втором этаже. В результате обрушились перекрытия между первым, вторым и третьим этажами, пострадали 15 квартир.

Глава МЧС Александр Куренков рассказал, что, по предварительным данным, причиной аварии могли стать сдетонировавшие газовые баллоны. Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что один баллон разгерметизировался, это привело к взрыву и обрушению части дома.

«Предварительно — хлопок произошел во время монтажа газовой горелки к газовому баллону», — уточнил СК по ХМАО — Югре.

Телеканал "360" Телеканал "360"

Накануне, по информации Куренкова, к одному из жильцов обращалась соседка, почувствовавшая запах газа. Причем официально дом не был газифицирован, заявили местные власти.

Telegram-канал «Мегаполис Югра» уточнил, что взрыв произошел в квартире пожилого мужчины: он готовился к рыбалке и принес домой 10-литровый баллон. Предварительно, он сам и его супруга выжили, но получили сильные ожоги.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Среди прочего проведут допросы и осмотры в топливной компании «АртСевер», где мужчина заправлял баллон.

В прокуратуре пообещали проверить работу чиновников, ответственных за содержание и ремонт дома, а также за безопасность при эксплуатации газового оборудования.

Погибшие и пострадавшие

По разной информации, погибли от четырех (согласно данным СК) до шести человек (по данным медиков), из-за сильных повреждений пока удалось опознать только одно тело.

Изначально сообщали о пяти жертвах взрыва, однако одного человека, предположительно, удалось реанимировать. При этом в экстренных службах на данный момент подтвердили гибель только одного человека.

Пятерых пострадавших госпитализировали, сообщил глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский. Мужчину и женщину 67 и 62 лет с ожогами 70–80% тела эвакуировали в Сургут в крайне тяжелом состоянии; 45-летнюю женщину в стабильном состоянии средней степени тяжести доставили в реанимацию нижневартовской клинической больницы. Еще два человека получили легкие травмы.

Местные власти пообещали выплатить пострадавшим от 100 до 500 тысяч рублей, а семьям погибших — по миллиону. Также по всему региону начнутся проверки продавцов и заправщиков газовых баллонов, заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Поиски и разбор завалов

Под завалами все еще могут находиться люди. По словам Комаровой, семь человек числятся пропавшими без вести. Среди них, по данным Telegram-канала Readovka, четверо детей.

На месте работают четыре кинологические группы, порядка 200 человек и 55 единиц спецтехники. Сотрудники МЧС периодически устраивают минуты тишины — останавливают работы и глушат двигатели, чтобы услышать погребенных под обломками подъезда людей.

На разбор завалов может уйти до трех дней, рассказал мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко. Работу затрудняют мороз и сложные погодные условия, подчеркнули в МЧС. В числе прочего спасателям придется демонтировать крышу подъезда, где произошел взрыв, так как она может обрушиться в любой момент.

Когда работы закончатся, специалисты определят, насколько повреждены несущие конструкции и можно ли их восстановить. Эксперты считают, что возможно обрушение несущих стен между третьим и четвертым подъездами.

Сейчас в Нижневартовске действует режим ЧС. Жители города организовали стихийный мемориал у памятника «Доброму ангелу» в память о погибших в результате взрыва.