Важное 04 декабря 2022, 23:59 Судьба семи человек неизвестна после взрыва в доме в Нижневартовске МЧС: Куренков вылетел не место взрыва газа в пятиэтажке в Нижневартовске Пресс-служба МЧС

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Судьба семи человек неизвестна после взрыва газа в жилой пятиэтажке в Нижневартовске, сообщили правоохранительные органы. При этом пятеро из шести погибших пока не опознаны, уточнил ТАСС.

Глава МЧС РФ Александр Куренков вылетел в Нижневартовск. Он проконтролирует ход спасательных работ.

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«Глава МЧС России с оперативной группой спасателей вылетел к месту ликвидации чрезвычайной ситуации в Нижневартовск», — уточнили в пресс-службе ведомства.

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Вечером 4 декабря на улице Мира в Нижневартовске произошел взрыв в жилом доме. Происшествие классифицировали по части третьей статьи 109 УК. Она предусматривает наказание за причинение смерти по неосторожности.

По данным источника, причиной взрыва стал газовый баллон. Однако сам дом не был газифицирован. Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы. В ликвидации последствий принимают участие 165 человек.

Ведомство показало видео с места происшествия. Работа ведется в темное время суток, она также осложняется погодными условиями — в Нижневартовске сейчас -23 градуса.

Ранее сообщалось, что медики реанимировали одного человека, который считался скончавшимся после взрыва в здании.