Происшествия 05 декабря 2022, 01:28 Взрыв в жилом доме в Нижневартовске произошел на втором этаже ТАСС: эпицентр взрыва в доме в Нижневартовске находился на втором этаже Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

Место, где вечером 4 декабря произошел взрыв газового баллона в жилом доме в Нижневартовске, находилось в квартире на втором этаже, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

«Эпицентр взрыва находился на втором этаже дома. Там также найдены фрагменты газового баллона», — отметил собеседник.

Реклама

По его словам, пожарные выехали к месту ЧП после звонка о задымлении. Однако позднее оказалось, что там произошел взрыв.

Реклама

Следственный комитет России возбудил уголовное дело, расследование инцидента продолжается. По данным ведомства, в результате взрыва с последующим обрушением здания погибли четыре человека. Еще пять человек были доставлены в местную больницу.

За ходом разбора завалов спасателями будет следить глава МЧС России Александр Куренков. В настоящий момент судьба семи человек остается неизвестной. Эвакуированным жильцам пострадавшего дома предложили остаться в пунктах временного размещения.