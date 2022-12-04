Происшествия 04 декабря 2022, 20:41 Медики сообщили о шести погибших при обрушении части дома в Нижневартовске Врачи Нижневартовска: в ЧП с обрушением дома погибли шесть человек Дмитрий Кощенко / Telegram

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Число жертв при обрушении части жилого дома в Нижневартовске выросло до шести. Об этом ТАСС сообщили сотрудники медицинских организаций.

«На месте найдены тела еще двух погибших. Всего погибли шесть человек», — сказали они.

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По их словам, разбор завалов продолжается. Также медики отметили, что еще несколько человек могут оставаться под завалами. Их слова подтвердили сотрудники экстренных служб.

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Также журналисты ТАСС пообщались с представителями приемного отделения Нижневартовской окружной клинической детской больницы. Те сказали, что несовершеннолетние жители частично обрушившегося дома не пострадали от случившегося.

По предварительной информации, целостность многоэтажки на улице Мира в Нижневартовске нарушилась из-за взрыва газа. Это произошло во второй половине дня 4 декабря. В доме обрушились второй и третий этажи в жилом пятиэтажном доме. Изначально сообщалось о 10 пострадавших и одном погибшем.

Источник «360» рассказал, что пострадавший от взрыва дом не был газифицирован.