Происшествия 04 декабря 2022, 18:27 Медики реанимировали считавшегося пятым погибшим от взрыва в Нижневартовске — СМИ ТАСС: врачи реанимировали одного из 5 считавшихся погибшими от взрыва в Нижневартовске Пресс-служба Следственного комитета

Читать 360tv в

Медики реанимировали одного из считавшихся погибшими после взрыва в доме в Нижневартовске, рассказали источники ТАСС в медицинских службах. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте происшествия.

Взрыв произошел днем 4 декабря в пятиэтажном жилом доме на улице Мира. Здание частично обрушилось — квартиры на втором и третьем этажах оказались сильно повреждены. Прибывшие на место спасатели начали эвакуацию жителей — на улицу вывели более 50 человек.

Реклама

По информации источника «360», дом не был газифицирован — вероятной причиной ЧП стало использование самогонного аппарата. Позже сотрудники МЧС нашли в здании разгерметизированный газовый баллон. Неправильное его использование стало основной рассматриваемой версией.

Реклама

Число погибших выросло до пяти. С травмами в окружные больницы доставили еще 10 человек. Сотрудники СК подтвердили гибель четырех жильцов дома. Ведомство возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Ход расследования взяли на контроль в прокуратуре ХМАО.