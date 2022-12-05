05 декабря 2022, 11:58
Власти ХМАО сообщили о поиске семи человек под завалами дома в Нижневартовске
Глава ХМАО Комарова сообщила о поисках семи человек под завалами дома в Нижневартовске
Спасатели продолжают устанавливать местонахождение семи человек под завалами обрушившегося дома в Нижневартовске. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщила глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.
«Могут ли под завалами быть люди? На данный момент разыскиваются семь человек», — сообщила она.
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Взрыв в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске произошел в воскресенье, 4 декабря. Согласно последним данным, трагедия унесла жизни шести человек, еще двое поступили в больницу.
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Спасатели предполагают, что причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. При этом сам дом не был газифицирован, утонял глава МЧС России Александр Куренков.
Пресс-служба ведомства на видео показывала разбор завалов при обрушении части постройки.
Представители экстренных служб не исключили, что в пострадавшем доме возможны новые обрушения. Одним из наиболее опасных участков является несущая стена между третьим и четвертым подъездами.
МЧС РФ
Взрыв в доме в Нижневартовске
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