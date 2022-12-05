Происшествия 05 декабря 2022, 10:18 Новые обрушения не исключили в доме Нижневартовска после взрыва газа Экстренные службы допустили, что новые обрушения могут произойти в доме Нижневартовска РИА «Новости»

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Новые обрушения могут произойти в доме в Нижневартовске, где в воскресенье взорвался бытовой газ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Существует угроза новых обрушений. Наиболее опасный участок — несущие стены между третьим и четвертым подъездами», — рассказал собеседник агентства.

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Взрыв в пятиэтажке Нижневартовска случился вечером 4 декабря. В результате него шесть человек погибли, еще девять пострадали. Известно об обрушении квартиры третьего подъезда на втором и третьем этажах здания.

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Спасательная операция продолжалась ночью. Представители экстренных службы искали пострадавших, разбирали завалы и закрепляли нависшие конструкции. Глава МЧС России Александр Куренков назвал причиной ЧП разгерметизацию газового баллона. При этом пострадавши дом в Нижневартовске не был газифицирован, однако внутри здания находились несколько газовых баллонов.