Общество 05 декабря 2022, 10:01 Жители Нижневартовска принесли цветы к мемориалу в память о погибших при взрыве газа в жилом доме Глава Нижневартовска Кощенко возложил цветы в память о погибших при взрыве газа в доме РИА «Новости»

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Жители Нижневартовска возложили цветы к архитектурно-парковому комплексу «Добрый Ангел Мира» в память о погибших при частичном обрушении жилого дома при взрыве газа. В траурных мероприятиях принял участие мэр города Дмитрий Кощенко, сообщили в соцсетях местной администрации.

Фото: мэрия Нижневартовска Фото: мэрия Нижневартовска

«Школьники, педагоги, общественники, депутаты несут цветы к „Доброму Ангелу Мира“. Нижневартовск скорбит по погибшим в результате трагедии в жилом доме на улице Мира», — сказано в сообщении.

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Жители города приняли участие в минуте молчания. В мэрии уточнили, что траурные мероприятия инициировали школьники, родители и педагогическая общественность города. Дмитрий Кощенко выразил соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии. Семьям оказывают необходимую помощь.

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Взрыв в пятиэтажном доме в Нижневартовске произошел вечером в воскресенье, 4 декабря. По предварительным данным, причиной трагедии стала разгерметизация газового баллона. По последним данным погибли шесть человек, состояние двух пострадавших врачи оценивают, как крайне тяжелое. Разбор завалов при обрушении части дома в Нижневартовске показали на видео.